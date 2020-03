Autre grosse sortie de la semaine avec Animal Crossing New Horizons, dont vous pouvez retrouver nos vidéos en cliquant ici, le défoulant DOOM Eternal n’échappe évidemment pas à ses Premières Minutes de gameplay.

On s’attaque à la version PC du jeu de Bethesda et id Software, avec des configurations graphiques poussées au maximum et une résolution de 1440p.

En attendant notre test complet du jeu, place également à une vidéo supplémentaire dans laquelle on vous montre l’un des niveaux bonus de DOOM Eternal : le DOOM Slayer Stage.