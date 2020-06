Très attendu à la rédaction, Desperados 3 est enfin entre nos mains pour un tour d’horizon aussi complet que possible. En attendant notre test qui devrait arriver dans les prochains jours, on vous offre notre habituelle vidéo des premières minutes.

Une vidéo un peu plus courte qu’à l’accoutumée mais qui permet de découvrir le prologue dans son intégralité et ainsi de profiter de cette ambiance Far West absolument remarquable. Vous y suivrez John, alors enfant, accompagné de son père à la poursuite d’une cible. Une mise en bouche relativement bien ficelée qui permet de prendre en main les tous premiers éléments de gameplay.

Rassurez-vous, malgré cette apparente simplicité le jeu s’enrichit considérablement par la suite. Mais on ne vous en dit pas plus pour le moment et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le test complet.

Développé par Mimimi Games, Desperados 3 est disponible sur PC, Xbox One et PS4.