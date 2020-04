Après avoir conquis son monde sur PC, le lunaire Deliver Us The Moon est arrivé sur PS4 et Xbox One en fin de semaine dernière. Et comme toutes les occasions sont bonnes à prendre, nous en avons profité pour embarqué dans le voyage spatial proposé par KeokeN Interactive.

Le résultat ? Une périlleuse mission dont un aperçu vous est offert avec notre traditionnelle vidéo des Premières Minutes à visionner ci-dessous, après la cinématique qui sert d’introduction aux événements du jeu.

Rappelons simplement que Deliver Us The Moon est proposé en échange de 24,99€ sur nos consoles avec, pour les collectionneurs, une version physique en édition limitée à paraître cet été.