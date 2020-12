Difficile de passer à côté de la sortie, la semaine dernière, de Cyberpunk 2077. D’une part parce que le jeu de CD Projekt RED était très attendu et a battu des records de pré-commandes (on vous en parle dans cet article), d’autre part parce que l’arrivée du jeu s’est faite dans la douleur. Incontournable donc, il est en tout cas temps de vous livrer notre première heure de gameplay sur PC avec une longue séquence à découvrir ci-dessous.

Vous l’avez certainement vu ici ou là, Cyberpunk 2077 souffre de bien des maux sur consoles (principalement sur les premières générations de PS4 et Xbox One, le constat étant à peine moins amer sur PS4 Pro et Xbox One X ainsi que sur PS5 et Xbox Series X) et le patch day one ainsi que les correctifs déployés depuis n’ont pas vraiment réussi à rendre l’expérience plus confortable qu’elle ne peut l’être. Bugs et autres déceptions techniques sont largement au rendez-vous même si sur PC, c’est une autre histoire.

Ceux qui possèdent une bête de course peuvent profiter de Cyberpunk 2077 dans des conditions plutôt appréciables. Cela dit, même avec une configuration plus modeste, le jeu de CD Projekt RED tourne de belle manière. La machine ayant servie à capturée notre séquence de gameplay est équipée d’une RTX 2060 avec un processeur I7-9700k et 16 Go de RAM. De quoi jouer sans encombre en configuration dite « Ultra », mais sans RTX.