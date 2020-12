Tout juste disponible, Chronos : Before the Ashes passe dans notre catégorie des Premières Minutes. On ne résiste en effet pas à l’envie de partager notre vidéo de la première heure de gameplay du jeu de Gunfire Games, une préquelle au très bon Remnant : From the Ashes qui s’appuie également sur le Chronos de 2016 réservé aux possesseurs de l’Oculus Rift.

Action-RPG de son état, Chronos : Before the Ashes a la particularité de baser une partie de son système de progression sur le vieillissement du personnage principal.

Une paticularité à retrouver sur PC donc, version dont est extraite notre vidéo, mais aussi sur PS4, Stadia et Xbox One (aussi sur PS5 et les Xbox Series S | Series X via la rétrocompatibilité).