C’est jour de sortie pour la version Switch de Catherine Full Body, du coup on en profite pour vous proposer notre imposante vidéo des Premières Minutes du jeu d’Atlus.

Plus de 40 minutes pour découvrir le début de l’histoire de Vincent et son trio de prétendantes (Catherine, Katherine et Rin) mais aussi pour apprécier les bases du gameplay et découvrir les casses-têtes du jeu (dans leur version Remix) si vous n’êtes pas familiers avec Catherine. C’est aussi l’opportunité d’apprécier le rendu visuel de cette édition Switch, qui n’a franchement rien à envier aux autres versions.

Notre verdict sur cette version Switch arrive d’ici peu, en attendant vous pouve toujours retrouver notre test PS4 de Catherine Full Body en cliquant ici.