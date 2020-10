Tout juste arrivé en téléchargement sur PC, PS4, Nintendo Switch et Xbox One, Carto a droit à sa vidéo des Premières Minutes avec notre séquence du début du jeu à découvrir ci-dessous. Il faut dire que le jeu d’aventure/réflexion des taïwanais de Sunhead Games n’a mis que quelques minutes à nous séduire, nous n’avons donc pas résisté à l’envie de vous en proposer du gameplay (avec l’intégralité du 1er chapitre au programme).

Disponible en échange d’une vingtaine d’euros (et accessible via le Xbox Game Pass pour les joueurs concernés sur One et PC), Carto utilise son charmant et minimaliste univers pour proposer un concept plutôt amusant : on manipule des bouts de carte du monde afin d’aider notre héroïne à explorer l’environnement et à progresser dans son aventure.