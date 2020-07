Tout juste disponible sur PC, Xbox One et Nintendo Switch, la version finale de Carrion passe d’ores et déjà dans notre chronique des Premières Minutes avec notre vidéo de gameplay du début du jeu à découvrir ci-dessous.

Comme d’habitude c’est sans commentaire, avec du gameplay et uniquement du gameplay que l’on vous propose cette séquence. De quoi largement se familiariser avec l’univers horrifique de cette production chapeauté par Devolver Digital dans laquelle on incarne une hideuse créature à faire évoluer pour traquer les autres formes de vie, semer le chaos et s’enfuir d’un complexe scientifique labyrinthique.

Carrion coûte 20 euros sur les différentes plateformes de téléchargement, peu importe le support.