Avant de vous dire tout le bien que l’on pense de Call of the Sea, comment résister à l’envie de vous partager nos premières minutes de gameplay dans le jeu de Out of the Blue ? Voici donc venir la vidéo de nos débuts dans ce jeu d’exploration-réflexion disponible sur PC et les consoles de la famille Xbox.

Directement intégré au catalogue du Xbox Game Pass, Call of the Sea met en scène Norah, jeune femme des années 30 qui part à la recherche de son mari disparu lors d’une expédition sur une île du Pacifique Sud.

Un mystère à lever en échange de 20,99€ pour ceux qui ne disposent pas du fameux abonnement.