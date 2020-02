Bien qu’il oeuvre depuis un moment en version téléchargeable, Blair Witch n’est que tout récemment arrivé en version physique pour nos PS4 et Xbox One. L’occasion pour nous de passer en revue le jeu de la Bloober Team et de vous en proposer tout bientôt un compte-rendu, mais en attendant c’est en vidéo que l’on met en avant notre petite virée dans les bois de Black Hills.

Voici donc nos 40 premières minutes dans ce Blair Witch, le temps que l’on a mis à sa familiariser avec les contrôles du jeu, les différentes interactions avec le compagnon canin de notre héros et les mécaniques basées sur l’utilisation d’un caméscope.

Blair Witch est donc disponible en version boîte depuis peu sur PS4 et Xbox One, déjà trouvable en échange de 29,99 euros sur Amazon (entre 30 et 40 euros ailleurs).