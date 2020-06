Disponible depuis peu sur nos PC, PS4 et Xbox One, le Beyond Blue d’E-Line Media fait un petit tour dans notre catégorie des Premières Minutes.

En attendant notre test, on vous a capturé nos débuts dans cette expérience narrative et éducative à base d’exploration dans les fonds marins.

Pour prolonger un peu la découverte, on vous propose également l’intégralité du second chapitre du jeu (la Plongée 2).

Beyond Blue mise également beaucoup sur son ambiance sonore (à jouer/écouter avec un casque, assurément) et ses mini-documentaires sur l’océan au sens large à débloquer au fil de l’aventure.

Qu’est-ce que cela donne au final ? Patience, notre verdict tombe tout bientôt.