Demain, SEGA lâchera son Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle sur PS4 et Xbox One. Entre nos mains depuis quelques jours, on profite de cette arrivée imminente pour vous proposer nos vidéos des Premières Minutes de chacun de ces deux jeux de PlatinumGames.

C’est Bayonetta qui s’y colle en premier, avec la première grosse demi-heure du jeu capturée en 4K sur Xbox One X.

Rappelons que ce premier Bayonetta (initialement paru en 2009-2010 sur PS3 et Xbox 360) nous revient dans une version remastérisée en 4K donc, mais aussi avec un affichage à 60 fps pour une fluidité de tous les instants.

Pari remporté ? On vous livrera notre verdict très prochainement, mais on peut d’ores et déjà invité les fans de la licence et les collectionneurs à s’intéresser à l’édition physique du jeu avec son Steelbook très réussi.