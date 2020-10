Désormais disponible sur PC, PS4, Nintendo Switch et Xbox One, 9 Monkeys of Shaolin a droit à un passage dans notre catégorie des Premières Minutes pour fêter sa sortie.

Entre nos mains pour un test qui ne saurait tarder, le beat’em up des russes de Sobaka Studio se montre avec notre vidéo du premier gros quart d’heure du jeu.

On y a joute également deux autres séquences prenant place juste après, toujours dans le Chapitre 1, avec un niveau dans une scierie d’un côté et un premier affrontement majeur de l’autre.

Après un Redeemer dont on garde encore un certain traumatisme, ce 9 Monkeys of Shaolin permet-il à ses développeurs de briller davantage ? Il se pourrait bien, mais on vous dira tout dans notre prochain verdict.