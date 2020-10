Depuis hier, les joueurs de Monster Hunter World : Iceborne ont droit à la cinquième mise à jour gratuite du jeu. Capcom a mis en ligne une bande-annonce mettant à l’honneur le Dragon Noir Fatalis.

La légendaire bestiole promet un combat acharné aux joueurs qui s’y frotteront avec « une armure de haut niveau, des armes et un équipement Palico assorti » pour ceux qui en triompheront.

« Les chasseurs les plus téméraires pourront également faire face à l’assaut glacial du Velkhana Alpha Suprême dans le cadre d’une quête événementielle à durée limitée débutant le 16 octobre » ajoute l’éditeur. Du 16 octobre au 5 novembre, c’est en effet le nouvel événement saisonnier qui prendra place : le festival saisonnier de la Terreur.

Côté ajustements, cette nouvelle mise à jour 5 de Monster Hunter World : Iceborne accueille notamment une nouvelle compétence pour le grappin. Baptisée Booster de Griffe, cette compétence permet « d’affaiblir plus facilement des parties spécifiques de Monstres et de récupérer des munitions de Fronde plus fréquemment. »