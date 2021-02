Après son arrivée en septembre dernier sur PC, PS4 et Xbox One, il est temps pour Control Ultimate Edition de débarquer sur PS5 et Xbox Series X|S. Une sortie que 505 Games n’oublie pas de célébrer, notamment avec le trailer que voici.

Proposée via une mise à jour gratuite pour les détenteurs de cette même édition sur PS4 et Xbox One, cette version PS5 et Xbox Series du jeu de Remedy Entertainment coûte 39,99€ pour les autres joueurs mais est intégré directement dans le catalogue du PlayStation Plus (pour ce mois de février) pour les abonnés concernés.

Rappelons que Control Ultimate Edition profite, sur ces nouveaux supports, de deux modes vidéo détaillés ainsi par l’éditeur :

Le mode « Performance » : 60fps (sans Ray Tracing), une résolution de 1440p ainsi qu’une sortie 4K.

Le mode « Graphisme » : 30fps avec Ray Tracing, 1440p et une sortie 4K.

Pour retrouver notre test du jeu, c’est par ici que ça se passe.