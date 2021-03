Hazelight Studios et son célèbre directeur Josef Fares fêtent aujourd'hui la sortie de It Takes Two, la nouvelle expérience coopérative de l'équipe à l'origine de Brothers – A Tale of Two Sons et A Way Out. https://www.youtube.com/watch?v=-cTRY0Ia1gw&ab_channel=ElectronicArts Dans It Takes Two...